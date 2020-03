Coronavirus: Apple chiude i suoi negozi a livello globale, Cina esclusa

Dopo la chiusura degli Apple Store in Italia, l'azienda di Tim Cook ha deciso di estendere queste misure di prevenzione a livello globale. Il motivo è da ricercarsi nella preoccupazioni legate al Coronavirus.

In particolare, stando a quanto riportato da The Verge e come scritto dalla stessa Apple sul suo sito ufficiale, la società di Cupertino ha deciso di chiudere i suoi negozi in tutto il mondo fino al 27 marzo 2020, Cina esclusa. Nella nota diffusa dall'azienda e firmata dal CEO Tim Cook, si legge: "La diffusione globale di COVID-19 sta interessando ognuno di noi. [...] Per proteggere i più vulnerabili, studiare questo virus e prendersi cura dei malati, dobbiamo impegnarci il più possibile".

Insomma, la decisione di Apple è un "sacrificio" che l'azienda ha voluto fare per fronteggiare il periodo di emergenza che stiamo vivendo in questi giorni. La società di Cupertino ha inoltre svelato di aver effettuato donazioni per 15 milioni di dollari a livello globale e di voler incrementare il suo sforzo, grazie anche all'aiuto dei suoi dipendenti. Inoltre, Apple ha dichiarato che, per quanto possibile, questi ultimi lavoreranno da casa o comunque seguendo tutte le precauzioni del caso.

Per quanto riguarda la Cina, Apple ha affermato di essere riuscita a riaprire le fabbriche, visto che la situazione sta migliorando. "Sebbene il tasso di infezioni sia drasticamente diminuito, sappiamo che gli effetti di COVID-19 sono ancora fortemente avvertiti. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine al nostro team in Cina per la loro determinazione e il loro spirito", ha scritto Tim Cook.

Vi ricordiamo che Apple ha recentemente annunciato che l'edizione 2020 della WWDC avverrà solamente online, proprio per evitare possibili problematiche legate al COVID-19.