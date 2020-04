Coronavirus, Apple pubblica i dati sulla mobilità: Italia paese più fermo del mondo

Sulla scia di quanto fatto da Facebook, anche Apple nella giornata di ieri ha pubblicato i dati di Maps relativi alla mobilità degli utenti in questo periodo di pandemia. Le informazioni sono ovviamente totalmente anonime e mostrano l'effetto sugli spostamenti delle persone delle misure di contenimento del Covid-19.

Il nuovo strumento è disponibile attraverso il sito web ufficiale di Apple. Le sorprese non mancano, in quanto come si può vedere dal grafico presente in calce, l'Italia è il paese più fermo del mondo. Il tasso di diminuzione della mobilità nel Bel Paese è infatti crollato dell'85%, rispetto al 70% del Regno Unito, 46% della Germania e 45% degli Stati Uniti.

Andando nello specifico, si osserva che da inizio Marzo (ovvero dall'entrata in vigore del DPCM "Io Resto A Casa" che ha imposto la quarantena obbligatoria), si è assistito ad un crollo del 90% dell'utilizzo dei mezzi pubblici, ma sono calati dell'88% gli spostamenti a piedi e dell'85% quelli in macchina.

Al fine di evitare facili strumentalizzazioni dei dati, Apple ha sottolineato che i dati aggregati non sono stati associati in alcun modo agli Apple ID, e che non memorizza la cronologia dei luoghi visitati. Tali informazioni infatti vengono elaborate tenendo conto del numero di richieste effettuate da Apple Maps per le indicazioni in determinati paesi, regioni e città. La Mela si è anche impegnata a cancellarli al termine della pandemia di Covid-19.

Qualche giorno fa anche Google ha pubblicato i dati sugli spostamenti degli utenti.