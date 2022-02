Coronavirus, arriva il Green Pass Digitale anche per gli esenti da vaccino

Il Ministero della Salute ha stabilito che anche i certificati di esenzione dal vaccino antiCovid19 potranno essere in formato digitale. La novità è stata annunciata in una nota in cui spiega che, come stabilito dal dcpm 4 Febbraio 2022, le certificazioni emesse a partire dal 7 Febbraio avranno validità nazionale.

La richiesta avverrà in maniera analoga alla procedura di download del Green Pass. Coloro che hanno ricevuto un certificato di esenzione cartaceo, infatti, potranno richiedere controparte digitale utilizzando il codice CUEV (Codice Univoco di Esenzione dalla Vaccinazione) che, come avviene con l'AUTHCODE del Green Pass, permette di effettuare ottenere il certificato.

L'attestazione di esenzione è rilasciata a titolo completamente gratuito, su richiesta dei Medici di Medicina Generale o i Pediatri di Libera Scelta, ma anche dai medici vaccinatori delle strutture sanitarie o i medici SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti-Covid.

Una volta ottenuta la certificazione, che include il CUEV, si riceverà anche l'Authcode tramite SMS, email ed i recapiti indicati direttamente dall'utente, che può essere utilizzato sui canali classici (app Immuni, Io, sito web ufficiale del Ministero) per scaricare il codice.

Hanno diritto alla certificazione coloro che hanno condizioni cliniche documentate, e che non possono essere vaccinate o "per cui la vaccinazione debba essere differita".