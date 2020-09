Coronavirus, AstraZeneca pronta a riprendere i test del vaccino, ma solo in Inghilterra

Dopo la battuta d’arresto di pochi giorni fa dei test del vaccino di Oxford prodotto dall’università in collaborazione con la casa farmaceutica AstraZeneca, quest’ultima ha annunciato di aver ripreso i test della fase 3, ma solo nel Regno Unito. Il via libera e la conferma ai media sono giunte dalla UK Medicines Health Regulatory Authority.

Dopo aver ricevuto le autorizzazioni del caso dalla suddetta autorità competente in materia, AstraZeneca ha annunciato tramite un post nel suo blog che non potrà rivelare ulteriori informazioni mediche, ma che l’ultimo stop ai test era stato deciso dal team di ricercatori durante il processo standard di revisione del vaccino. Durante le prove cliniche, infatti, serve la massima cautela e attenzione, soprattutto in questo caso dove i casi di coronavirus continuano ad aumentare dopo quasi un anno dall’inizio della pandemia. Per evitare che qualcosa vada storto dopo il lancio, meglio comprendere ora quali sono i problemi e risolverli mettendo in pausa tutto il processo di test.

Anche Francis Collins, direttore del National Institutes of Health statunitense, ha detto la sua al riguardo: “Prendi qualsiasi gruppo di 30.000 persone e osservali nel corso di 2-3 mesi: è probabile che qualcuno abbia una malattia che non ti aspettavi e che cambi l’efficacia del trattamento. Fino a quando non si è sicuri della mancanza di un collegamento tra il vaccino e il problema specifico, allora la sperimentazione va messa in pausa”.

Lo stop ai test del vaccino di Oxford era stato ordinato dopo che un paziente inglese è stato ospedalizzato con sintomi neurologici gravi, simili a quelli di coloro che soffrono di mielite trasversa (sindrome clinica del sistema nervoso centrale che provoca danni al midollo spinale, ndr) ma non per forza causati dal vaccino. Attualmente il paziente si starebbe riprendendo e per questo i ricercatori di AstraZeneca sarebbero positivi riguardo la ripresa dei test.

Intanto online sono apparse le prime immagini che mostrano da vicino il virus SARS-CoV-2 mentre invade le cellule che rivestono le vie aeree umane.