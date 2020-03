Coronavirus, attacco del segretario di CGIL ad Amazon: 'Salute viene prima del profitto'

Due giorni fa abbiamo discusso dello sciopero di Amazon in Italia presso lo stabilimento di Castel San Giovanni, a Piacenza. I sindacati hanno proclamato la mobilitazione denunciando la mancata distribuzione da parte del colosso di Jeff Bezos di mascherine e protezioni per i dipendenti. Nella serata di ieri è arrivato l'attacco di Landini.

Il segretario generale della CGIL, infatti, è stato ospite di Piazza Pulita su La7, e nel corso del suo intervento ha osservato che "non è accettabile che il profitto di Amazon venga prima della sicurezza delle persone". Il sindacalista ha rivendicato l'accordo firmato tra le parti sociali ed il Governo, in cui sono presenti tutte le normative e misure di sicurezza che sono tenuti a rispettare, tra cui la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Landini ha affermato che, "dal momento che Amazon non è un servizio essenziale, se non riesce a rispettare le norme del Governo può mettere in cassa integrazione i dipendenti per evitare che questi si ammalino". Il video completo è disponibile a questo indirizzo.

Ricordiamo che Amazon ha rallentato le attività in Italia ed ha rivelato che fino al 5 Aprile sarà data priorità ai beni essenziali rispetto a quelli non di prima necessità, che comunque saranno spediti ma potrebbero avere tempi di consegna più elevati.