Coronavirus, Avira regala Avira Prime a tutti gli italiani per tre mesi

Anche Avira partecipa al progetto di Solidarietà del Governo. Lo sviluppatore ha annunciato che, per proteggere tutti gli utenti che in questi giorni sono costretti a casa a causa dell'emergenza Covid-19, regalerà tre mesi di Avira Prime a tutti gli italiani.

La società ha svelato che proporrà l'accesso gratuito a tutti i prodotti Premium per un periodo di tre mesi per aiutare le persone a lavorare e studiare da casa in totale sicurezza. "In tempi difficili come questi, è importante che tutti i cittadini siano in grado di accedere alle informazioni online in maniera sicura" ha affermato la società.

Tra i prodotti gratuiti figura anche Avira Prime, l'offerta di punta della compagnia che offre elevati livelli di protezione, privacy e prestazioni rilevando malware e minacce online in tempo reale, crittografando la navigazione web rendendola anonima, velocizzando computer e smartphone ed offrendo supporto nel generare e memorizzare password sicure per gli utenti.

Per accedere ai prodotti gratuiti basta visitare il sito dedicato, inserendo il proprio indirizzo email per ricevere il bundle software. Agli utenti non verrà richiesta alcuna carta di credito nè sarà necessaria la cancellazione del servizio allo scadere dei tre mesi.

Si tratta senza dubbio di un'ottima promozione che arriva in un periodo sicuramente difficile per tutti gli italiani.