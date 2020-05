Coronavirus, l'avvertimento di Boris Johnson: 'vaccino potrebbe non arrivare mai'

Dopo l'allarme lanciato dall'OMS sul Coronavirus, che potrebbe non scomparire mai, anche dal Regno Unito arrivano dichiarazioni simili. A rilasciarle il Primo Ministro Boris Johnson, che ha voluto fare il punto sullo sviluppo di un siero in grado di prevenire le infezioni da Sars-CoV-2.

Secondo Johnson, nonostante gli sforzi che stanno compiendo le principali nazioni al mondo ed i ricercatori di migliaia di scienziati, un vaccino contro il Coronavirus potrebbe non arrivare mai, ecco perchè "dobbiamo trovare nuovi modi per controllarli".

Johnson, che lo scorso mese ha combattuto contro Covid-19 ed è stato anche ricoverato in terapia intensiva, ha affermato che "c'è ancora molta strada da fare" per trovare un vaccino o un modo per contenere definitivamente la pandemia. Il Governo del Regno Unito dal suo canto ha messo sul piatto 104 milioni di Euro per la ricerca, e la speranza di tutti è che gli investimenti di tutte le nazioni diano i frutti sperati.

La ricerca intanto va avanti: è notizia di inizio mese che il vaccino italiano contro il Coronavirus sembra funzionare: sui topi infatti è stata registrata una risposta immunitaria soddisfacente, ma a ridosso del weekend sono arrivate indicazioni simili anche sui macachi.

La cosa certa però è che qualora il vaccino dovesse essere sviluppato, potrebbe non arrivare a breve, al punto che si ipotizza tra un anno ed un anno e mezzo per le prime iniezioni. Una delle altre sfide è infatti rappresentata dalla produzione e distribuzione a livello mondiale.