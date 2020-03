Coronavirus, Babbel regala un mese di corsi di lingua a tutti gli studenti

Nuovo giorno, nuove iniziative nella pagina Solidarietà Digitale del Governo. Quest'oggi in lista debutta anche Babbel, la popolare piattaforma per imparare le lingue. L'offerta è rivolta a tutti gli studenti, e rappresenta un modo per combattere la noia.

Come si legge nella pagina ufficiale, tutti gli studenti di scuole ed università potranno richiedere un codice che darà loro accesso ad un mese di corsi di lingua gratuiti. Al termine del periodo promozionale sarà possibile decidere autonomamente se continuare ad usufruire del servizio o se annullare.

Complessivamente l'offerta dà accesso ad oltre 14 corsi per altrettante lingue, e mira a rendere questo periodo di quarantena meno duro ed allo stesso tempo utile.

Il servizio è disponibile in versione app e web, su computer smartphone e tablet. Al momento dell'invio della richiesta saranno poste tre domande: la residenza, il nome della scuola ed università ed un commento.

Questo nuovo strumento didattico si aggiunge al regalo di Mondadori di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri. La casa editrice ha infatti deciso di regalare tre mesi d'accesso al dizionario Devoto-Oli online, contenente oltre 110mila voci e 300mila definizioni.

Nel weekend si sono mossi anche gli operatori telefonici: WindTre ad esempio ha regalato 100 gigabyte di traffico e TIM Giga illimitati.