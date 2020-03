Il Coronavirus batte ogni record anche nelle campagne hacker: a rischio i dati sensibili

Le campagne malware legate al Coronavirus hanno raggiunto un volume di attacchi legati a un singolo tema praticamente mai visto e rilevato nella storia della cyber sicurezza. Questa l’analisi effettuata dai ricercatori di Proofpoint.

Proofpoint ha individuato nuovi attacchi lanciati dai gruppi di hacker TA505 e TA564, ben noti e prolifici, che hanno realizzato avanzate campagne mirate al settore sanitario, manifatturiero e farmaceutico e a servizi sanitari pubblici. In totale, i ricercatori hanno osservato attività di phishing per il furto di credenziali, invio di allegati e link pericolosi, attacchi di business email compromise (BEC), utilizzo di landing page fittizie, downloader, messaggi spam e malware, e tutti utilizzano il coronavirus come “esca” per gli utenti.

Alcuni esempi di attacchi includono:

Un malware sconosciuto, Redline Stealer , che invita gli utenti a supportare la ricerca di una cura per COVID-19, partecipando a un progetto informatico dedicato. Lo stealer RedLine è in vendita sui forum “sotterranei” russi a partire da 100 dollari ed è stato aggiornato di recente anche per il furto di cold wallet di criptovalute (wallet ospitati su dispositivi che non possono connettersi a Internet).

Email indirizzate a "genitori e tutori" che distribuiscono un malware, Ursnif, in grado di rubare informazioni personali, come le credenziali bancarie. Gli aggressori hanno utilizzato il nome vero dei destinatari per fingersi legittimi.

Email mirate ad aziende sanitarie che offrono cure per il coronavirus in cambio di Bitcoin.

False guide contenenti indicazioni di protezione per famiglia e amici che invitavano ad aprire un link pericoloso.

"Per più di cinque settimane il nostro team di ricerca sulle minacce ha osservato numerose campagne email pericolose legate a COVID-19. Molte approfittano della paura per tentare di convincere le potenziali vittime ad aprire un allegato o un link. I cyber criminali hanno inviato ondate di email - da dodici a oltre 200.000 alla volta - e il numero di campagne sta continuando ad aumentare. Inizialmente abbiamo assistito ogni giorno a una singola campagna a livello globale, ora ne stiamo osservando 3-4 al giorno. E’ un incremento sostanziale, che mette bene in chiaro quanto notizie globali del genere possano essere interessanti per i cybercriminali,” sottolinea Sherrod DeGrippo, Senior Director, Threat Research and Detection, Proofpoint.