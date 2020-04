Coronavirus, Bill Gates difende la Cina: 'Ha fatto molte cose giuste all'inizio'

Intervistato da Fareed Zakaria della CNN, Bill Gates ha difeso la risposta della Cina all'epidemia di Coronavirus, ed ha affermato che non è il momento adatto per parlare dei presunti insabbiamenti e di addossare colpe al governo.

"Non credo sia il momento giusto per parlarne per il semplice fatto che questa discussione non avrebbe alcun effetto sulla nostra risposta al virus" ha esordito il filantropo, secondo cui "la Cina all'inizio ha fatto molte cose giuste, come ogni paese in cui il virus si è manifestato per primo. Possono guardarsi indietro e capire se hanno sbagliato qualcosa. Molti paesi hanno risposto molto rapidamente attuando le loro strategie evitando un'incredibile sofferenza economica".

Gates ha anche voluto evitare polemiche con il Governo Americano, pur affermando che probabilmente la Casa Bianca ha sbagliato qualcosa, ed ha invitato l'opinione pubblica a "parlare dell'incredibile mole di scienziati che abbiamo, del fatto che stiamo combattendo insieme per fare i test, avere una cura ed ottenere un vaccino, oltre che ridimensionare i danni economici".

Qualche giorno fa Bill Gates si è detto pronto a finanziare di tasca sua il vaccino di Oxford qualora i test dovessero dare i risultati sperati, ed ha anche fornito la sua visione e previsioni sulla fase 2, minimizzando però la possibilità di ottenere una cura funzionante nel 90% dei casi.