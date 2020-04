Coronavirus, Bill Gates: 'Pronto a finanziare di tasca mia il vaccino'

E' un fiume in piena Bill Gates. Dopo aver dato le sue previsioni sulla fase 2 del piano di contenimento del Coronavirus, il filantropo ha rilasciato un'intervista per il Times in cui ha voluto confermare il proprio impegno nella ricerca di un vaccino contro Sars-CoV-2.

Gates ha affermato senza mezzi termini che la pandemia in corso è il suo "peggiore incubo" e per debellarla si è detto pronto a finanziare di tasca sua il vaccino di Oxford.

L'ex amministratore delegato di Microsoft ha definito "magnifico" il programma dell'Università, guidato da Sarah Gilbert, che a sua detta è "uno dei migliori tra quelli attivi". L'imprenditore ha anche rivelato di essere in costante contatto con le case farmaceutiche per accelerare i tempi di produzione del vaccino di Oxford, qualora dovesse funzionare.

"Se i risultati del lavoro che stanno facendo a Oxford sugli anticorpi saranno quelli promessi, allora io e gli altri del consorzio faremo in modo che venga prodotto in maniera massiccia" ha affermato il filantropo, parlando a nome della Gates Foundation, che sta finanziando vari progetti anche negli Stati Uniti.

Secondo Gates, il vaccino per il Coronavirus è destinato a diventare "un bene comune" in quanto evidentemente consentirà alle persone di tornare alla vita normale.

Dichiarazioni che confermano ancora una volta come le teorie complottiste che avevano incolpato Bill Gates siano totalmente infondate.