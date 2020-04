Coronavirus, Bill Gates a Repubblica: 'Non torneremo alla normalità prima di 1-2 anni'

Interessante intervista rilasciata da Bill Gates a Repubblica. Il fondatore di Microsoft, oggi uno dei più importanti filantropi a livello mondiale con la sua Gates Foundation, ha osservato ancora una volta che il ritorno alla normalità non è assolutamente vicino e non lo sarà fin quando non ci sarà una terapia o un vaccino.

Gates stima un periodo compreso tra un anno e due per il ritorno alla vita precedente, e sottolinea ancora una volta l'importanza delle misure restrittive e del lockdown, che secondo la sua visione hanno contribuito a salvare milioni di vite.

Con la fase 2, però, si apre il periodo di convivenza con il Coronavirus, ma "con un sistema basato su test e tracciamenti dovremmo essere in grado di individuare in fretta i focolai d'infezione e soffocarli". Tuttavia, osserva Gates, "anche così non torneremo ad una vita normale, perchè le persone avranno paura di essere contagiate e cambieranno le loro abitudini".

L'ex CEO di Microsoft ha bollato come fake news le teorie complottiste secondo cui avrebbe creato lui il Coronavirus ed anzi, ha affermato che attualmente "tutta la mia attenzione è rivolta a combattere la malattia, perchè il virus interferisce in un numero talmente grande di attività e causa così tanti danni economici e disturbi mentali che fatichiamo ad immaginarne la portata. E' un dramma enorme e faremo di tutto per dare una mano". A ciò si aggiunge anche la necessità di vedere l'economia mondiale ripartire, che è stata gravemente impattata.

Bill Gates si è detto pronto a finanziare di tasca sua un vaccino contro il Coronavirus qualora i test di Oxford dovessero dare i frutti sperati.