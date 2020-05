Coronavirus, Bill Gates telefona a Conte: 'riconosciuti gli sforzi dell'Italia'

Secondo quanto affermato da fonti vicine a Palazzo Chigi, nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto una telefonata da Bill Gates, il cofondatore di Microsoft e filantropo, che con sua moglie è impegnato in prima linea per la ricerca di un vaccino contro il Coronavirus.

Nel colloquio tra i due si è parlato della raccolta fondi da 7,5 miliardi di Euro di martedì 4 Maggio, che è stata promossa anche dal nostro paese oltre che da Francia e Germania.

Il filantropo americano avrebbe anche riconosciuto l'impegno messo in campo dal nostro paese per combattere la pandemia di Covid-19, oltre che quelle passate. Gates si sarebbe anche complimentato e detto felice per il sostegno alla ricerca scientifica assicurato dall'Italia, sia per il vaccino che per le terapie in grado di combattere l'infezione.

Conte, dal suo canto, avrebbe ribadito che il Governo continuerà a porre la propria attenzione su questi temi anche nel 2021, quando assumerà la presidenza del G20.

Al termine della telefonata le parti si sono congedate con un impegno reciproco a tenersi in contatto nel corso delle prossime settimane, per valutare cosa fare in base all'evoluzione dell'epidemia. Conte avrebbe anche invitato Gates a Roma non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.