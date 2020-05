Coronavirus, Bill Gates: 'Un vaccino potrebbe essere pronto in 9 mesi'

Nuove dichiarazioni di Bill Gates sul vaccino per il Coronavirus. Il filantropo e fondatore di Microsoft ha affermato che attualmente ci sono 8-10 vaccini in fase di sviluppo che hanno attirato la sua attenzione e che potrebbero essere pronti a stretto giro.

In un lungo post pubblicato sul suo blog, in cui si è soffermato esclusivamente sulla lotta alla pandemia, Gates ha scritto che è probabile che ci vorranno 18 mesi per sviluppare un vaccino efficace, sebbene non escluda che uno di questi possa arrivare addirittura in nove mesi.

"Dal 9 Aprile, abbiamo 115 diversi candidati vaccini per Covid-19 in sviluppo. Otto-dieci di questi sembrano particolarmente promettenti" afferma Gates, il quale ha rinnovato il suo impegno e quello della fondazione che gestisce insieme alla moglie nella lotta alla pandemia.

Gates ha affermato che i promettenti candidati vaccini "adottano una varietà di approcci per proteggere il corpo da Covid-19", ed ha spiegato che esistono due tipi di sieri: inattivati e vivi. I primi contengono una variante morta dell'agente patogeno, mentre quelli vivi sono caratterizzati da una dose più piccola ma vivente.

L'ex amministratore delegato di Microsoft si è detto "particolarmente entusiasta di due nuovi approcci: vaccini RNA e DNA. Questi, al posto di iniettare l'antigene di un patogeno nel corpo, sono caratterizzato dal codice genetico necessario per produrre quell'antigene stesso, che viene attaccato all'esterno delle cellule dal sistema immunitario che poi impara a sconfiggerli per i futuri attacchi. Sostanzialmente si fa in modo che sia il corpo umano a produrre un vaccino".