Coronavirus, il bizzarro consiglio di Trump ai medici: curare i pazienti con la candeggina

Gli Stati Uniti da qualche settimana sono diventati il principale focolaio a livello mondiale del Coronavirus, con 50.000 morte ed 866.000 casi accertati. Donald Trump nelle ultime settimane è stato molto attivo per sostenere imprese. Ieri sera però si è lasciato andare ad una proposta che sicuramente non sarà accolta favorevolmente dai medici.

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca, infatti, Donald Trump ha esortato gli scienziati ad utilizzare i raggi ultravioletti ed iniezioni di disinfettanti e candeggina sui malati affetti da Covid-19, allo scopo di capire se riescano ad uccidere il virus.

Ovviamente, al momento non c'è alcuna evidenza scientifica a conferma di tale ipotesi, ed infatti molti esperti hanno immediatamente bollato come "irresponsabile e pericoloso" il suggerimento arrivato da Trump, in quanto potrebbe spingere le persone malate ad iniettarsi il disinfettante in casa con delle siringhe per sconfiggere il virus. Gli effetti, sull'organismo, sarebbero devastanti, ecco perchè è stata immediatamente sconsigliata qualsiasi tipo di emulazione. Al momento non esiste alcuna cura provata e certa per il Coronavirus, ma sono in corso sperimentazioni in tutto il mondo con vari antivirali e farmaci sperimentali (come il Tocilizumab per l'artrite reumatoide). Ovviamente centrale sarà lo sviluppo del vaccino, i cui test in Italia potrebbero partire già dalla prossima estate.

La fantasiosa teoria della candeggina era stata ripesa lo scorso gennaio anche da QAnon ed è immediatamente stata bollata come una fake news pericolosa.