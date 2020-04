Il Coronavirus potrebbe bloccare la produzione di birra e bevande gasate

La pandemia di Coronavirus che stiamo purtroppo vivendo è destinata ad avere ripercussioni importanti sull'economia mondiale, ma anche sulla quotidianità. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Reuters, il virus potrebbe frenare anche la produzione di birre e bevande gasate.

L'agenzia di stampa spiega che l'anidride carbonica sta diventando difficile da trovare in quanto le fabbriche di etanolo non ne producono abbastanza. La CO2 infatti è un sottoprodotto dell'etanolo che i produttori vendono ai birrifici ed altre aziende della filiera alimentare, che le utilizzano nei drink per la carbonatazione. Questo però è legato all'offerta di benzina, la cui domanda è calata del 30% a causa delle misure di contenimento hanno portato ad una drastica riduzione degli spostamenti.

Seguendo il ragionamento fatto poco sopra, negli Stati Uniti si è assistito ad un rallentamento della produzione di etanolo: 34 impianti su 45 sono fermi o hanno ridotto le attività, come spiegato dal direttore generale dell'associazione per le energie rinnovabili.

La National Beverage Corp, parlando con Reuters ha definito improbabile un problema di approvvigionamento di CO2, e colossi del settore come Coca Cola e Pepsi non hanno commentato il rapporto. Carlsberg invece ha affermato di essere "quasi autosufficiente".



L'amministratore delegato della Brewers Association, Bob Pease, ha affermato che i fornitori di CO2 dei produttori di birra hanno aumentato i prezzi del 25% a causa della riduzione dell'offerta, e per i piccoli birrifici potrebbe diventare insostenibile la situazione.

Insomma, il Coronavirus pur non essendo legato alla birra Corona, a differenza di quanto pensato da molti, potrebbe avere qualche ripercussione sul settore.