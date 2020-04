Il Coronavirus fa calare le prestazioni delle reti mobili e fisse. Crollo di Vodafone

nPerf attraverso il proprio blog ufficiale ha diffuso il barometro in cui viene mostrato l'impatto che hanno avuto le misure di contenimento del Coronavirus in Italia sulle reti fisse e mobili. Lo studio si basa sui test effettuati dagli utenti nel primo trimestre dell'anno con l'app per iOS, Android e Windows Phone.

Per quanto riguarda le reti mobili, tra febbraio e marzo la velocità di download è calata del 25% (o 10Mb/s in media), ad eccezione di Wind Tre che ha riportato un calo di soli 5 Mb/s. Nel rapporto la società francese sottolinea come tutte le velocità di download siano rimaste sopra i 20 Mb/s, un dato che permette agli italiani di godere di un'esperienza di navigazione comunque corretta indipendentemente dall'operatore. Il calo delle prestazioni maggiore è stato accusato da Vodafone, che è risultata essere la meno performante.

Discorso diverso per le reti fisse, che hanno reagito meglio allo shock. In questo caso si registrano prestazioni con velocità superiori a 48 Mb/s, indipendentemente dall'operatore e nonostante l'elevato consumo, causato anche dalla fruizione di contenuti da Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, VoD e dai videogiochi. Tra febbraio e marzo è stata riportata una riduzione del 10% (o 8 Mb/s) con un una velocità media di 55 Mb/s. Fastweb e Wind Tre invece restano sopra i 62 Mb/s.

A livello di FTTH, le reti hanno gestito bene il sovraccarico, con prestazioni superiori ai 200 Mb/s.

Nella conclusione dello studio si legge che "tutti gli operatori hanno risposto offrendo prestazioni più che onorabili nonostante una situazione senza precedenti".

Il documento completo di nPerf è disponibile sul sito ufficiale.