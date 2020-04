Il Coronavirus cambia le abitudini degli italiani: boom di ricerche per ebook reader

Il Coronavirus ha cambiato non solo le abitudini degli italiani, costretti a restare a casa da quasi due mesi a causa delle misure di contenimento del virus, ma anche le ricerche online. A scattare una fotografia ci ha pensato il portale Idealo, secondo cui i nostri concittadini non hanno rinunciato ai propri hobby ma anzi, li hanno coltivati.

Nel corso dell'ultimo mese sono aumentate ad esempio del 488,9% le ricerche online di articoli per la cura delle piante, ma anche di macchine da cucire (+316%), articoli per la cucina (+233%), e-book reader (+203,8%), prodotti di food e beverage (+125,3%) e giochi e prodotti per l'infanzia (+69,8%).

Nella categoria "piccoli elettrodomestici", sono tanti gli italiani che hanno cercato macchine per il pane (+1039,2%), una tendenza che va di pari passo con la carenza di lievito e farina degli scaffali dei supermercati. Sono aumentate le intenzioni d'acquisto anche per le gelatiere (+604,9%), così come le bilance da cucina (+422,5%), i robot da cucina (+391%), piastre per cialde e sandwitch (+388,7%), affettatrici (+257,6%), i mini forni (+236,2%), mixer e frullatori (+208,6%) e gli accessori per elettrodomestici (+202,8%).

Dal fronte dell'intrattenimento, è stato notevole l'interesse per i videogiochi (+24,9%) e console di gioco (+146,7%), mentre è interessante notare come anche le ricerche dei droni abbiano riportato un aumento delle ricerche, del 65,9%.

Aumentano le ricerche anche per i prodotti per bambini: sono cresciute in maniera importante le richieste di giocattoli e prodotti per l'infanzia, del 69,8 ed 88,2%. Tra i giochi più cercati ci sono puzzle (+3580,9%), giochi all'aperto (+8083%), giochi di società (+288,5%), veicoli per bambini (+198,9%), giochi per la prima infanzia (+172,9%), armi giocattolo (+163,4%), giochi delle costruzioni (+160,9%), giocattoli tecnologici (+150,3%), LEGO (+114,3%) e veicoli giocattolo (+95,0%).

E' stato riportato anche un aumento per le ricerche della categoria "sextoys e protezione", che ha segnato un +4,5%.

