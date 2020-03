Il Coronavirus cambia le consegne dei pacchi: fino al 30 Giugno niente firma

Il Coronavirus non rallenta solo Amazon, che fino al 5 Aprile darà priorità ai beni di prima necessità, ma modifica anche le consegne dei pacchi. Con il decreto di qualche giorno fa, infatti, sono state introdotte delle importanti modifiche.

Nel decreto si legge che fino al 30 giugno 2020, "al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro".

Sostanzialmente, quindi è stato momentaneamente eliminato l'obbligo di filma per i pacchi e raccomandate. Tale firma "è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito".

Ovviamente la misura riguarderà anche le consegne di Amazon, i cui pacchi più piccoli saranno lasciati direttamente nella cassetta della posta condominiale.