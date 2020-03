Il Coronavirus cambia i piani di Huawei: la presentazione del P40 sarà solo online

Già da qualche settimana è noto che Huawei presenterà il P40 il 26 Marzo prossimo. Il propagarsi del Coronavirus anche in Francia, però, ha cambiato le carte in tavola ed il colosso di Shenzhen ha confermato che la presentazione avverrà attraverso un keynote che non vedrà la presenza del pubblico, ma sarà trasmesso in diretta streaming.

Per Huawei non si tratta di una novità, dal momento che anche la presentazione del Mate Xs è avvenuta attraverso una conferenza "virtuale" senza giornalisti, trasmessa in diretta streaming sui propri canali social come YouTube e Twitter.

Il P40 è trapelato più volte negli ultimi giorni, anche attraverso alcune fotografie che hanno mostrato la presenza dell'ingresso USB-C, l'assenza del jack audio da 3,5mm per le cuffie ed il posizionamento destro del pulsante d'accensione. Secondo le ultime indiscrezioni, il P40 Pro sfoggerà un sensore CMOS IMX700 da 52 megapixel da 1/333 pollici. Huawei starebbe anche lavorando per garantire la massima resa in condizioni di scarsa luminosità, un aspetto su cui ha più volte puntato negli ultimi anni.

Nel teaser diffuso negli ultimi giorni, inoltre si fa anche riferimento ad uno zoom ottico da 10x. Oppo la scorsa settimana ha lanciato la sfida con i nuovi smartphone top di gamma, ed ora le altre società sono pronte a rispondere.