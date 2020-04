Coronavirus, canali Telegram hanno segnalato i posti di blocco a Pasqua e Pasquetta

In attesa del via alla fase 2 da parte del Governo, continuano le operazioni di controllo da parte delle forze dell'ordine sul territorio nazionale. Nel weekend pasquale sono stati tanti i posti di blocco, allo scopo di ridurre all'osso gli spostamenti da parte delle persone. Alcuni però hanno fatto ricorso alle nuove tecnologie.

Come riportato da Leggo, infatti, a ridosso del weekend sono comparsi su Telegram diversi gruppi e canali, aperti per segnalare il posizionamento delle pattuglie e dei controlli.

Aspetto ancora più preoccupante è dato dal fatto che i più numerosi sarebbero legati alla Lombardia e Milano, rispettivamente la regione più interessata dalla pandemia e la provincia che sta preoccupando maggiormente gli amministratori locali per il tasso di crescita dei contagi. Altri gruppi invece erano addirittura dedicati alla sola provincia di Bergamo, che ha pagato il prezzo più alto in termini di vite umane ed è stato l'epicentro per varie settimane.

Alcuni gruppi sarebbero attivi da metà marzo, proprio nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria ed in pieno lockdown, ma hanno riportato un tasso di crescita proprio in concomitanza con le festività pasquali.

Non si tratta della prima volta che riportiamo episodi di questo tipo: proprio qualche giorno fa le forze dell'ordine hanno denunciato una donna che aveva creato una chat Whatsapp per aggirare i controlli, ma in passato sono scattate indagini anche ai danni di altre persone per gruppi Whatsapp per segnalare gli autovelox.