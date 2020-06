Coronavirus: il CDC riconosce tre nuovi sintomi come spia dell'infezione

I Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti hanno aggiunto tre nuovi sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Coronavirus, che si vanno a sommare a quelli già noti e che in parte sono diversi dalla controparte dell'OMS.

I nuovi sintomi sono congestione nasale (o naso che cola), nausea o vomito e diarrea, che secondo gli scienziati possono essere indicativi di infezione. Chiaramente non si tratta di sintomi sufficienti da fornire una diagnosi definitiva di Covid-19, in quanto per la certezza assoluta è necessario comunque effettuare il tampone.

L'elenco completo del CDC è il seguente:

Febbre o brividi;

Tosse;

Mancanza di respiro o difficoltà respiratorie;

Affaticamento;

Dolori muscolari;

Mal di testa;

Perdita di gusto o olfatto;

Gola infiammata;

Congestione nasale o naso che cola;

Nausea o vomito;

Diarrea.

I CDC osservano come non sia necessario sviluppare tutti i sintomi per avere la malattia, ed in alcuni casi persone risultate positive sono completamente ansintomatiche.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica i sintomi su tre fasce. Tra i più comuni figurano febbre, tosse secca e stanchezza, nei meno comuni troviamo dolori, gola infiammata, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita di gusto ed olfatto ed eruzioni cutanee con scolorimento delle dita di mani e piedi. Infine, i sintomi gravi per l'OMS sono le difficoltà respiratorie o respiro corto, dolore o pressione al torace e perdita della parola o incapacità di muoversi.

Restano invece ancora validi i consigli del CDC per proteggersi dal Coronavirus.