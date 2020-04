Coronavirus, il CEO di Roche sul vaccino: 'Improbabile averlo prima di fine 2021'

L'amministratore delegato di Roche, Severin Schwan, nel corso della conference call tenuta la scorsa notte per annunciare i risultati finanziari, ha anche discusso del vaccino per il Coronavirus, su cui stanno lavorando i principali team di ricerca a livello mondiale. Il dirigente però ha fornito un lasso temporale non incoraggiante.

Schwan infatti ha affermato che la linea temporale secondo cui il vaccino per Covid-19 potrebbe essere pronto in 12-18 mesi è "ambiziosa", ed ha suggerito che è improbabile averlo a disposizione prima della fine del prossimo anno.

Roche ha anche criticato gli esami del sangue disponibili sul mercato che dovrebbero consentire alle persone di scoprire se hanno contratto il Coronavirus o no. Senza mezzi termini, Schwan li ha definiti "un disastro", ed ma ha annunciato che la sua società è pronta a lanciare sul mercato un test anticorpale che può aiutare le persone a capire se hanno sviluppato l'immunità contro il virus.

Tale test potrebbe essere pronto all'inizio del prossimo mese, ed attualmente gli ingegneri stanno lavorando per ottenere l'autorizzazione d'uso emergenziale da parte dell'FDA degli Stati Uniti.

Nel frattempo, negli USA sono partiti i test per il vaccino finanziato da Bill Gates, il tutto mentre è stata dimostrata l'efficacia del vaccino-cerotto su cui ha lavorato anche un ricercatore italiano.