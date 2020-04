Coronavirus, la Cina rivede i dati ed annuncia 1.290 nuovi morti e 325 contagi

Le autorità per la prevenzione e controllo dell'epidemia di Coronavirus in Cina hanno rivisto i dati relativi ai decessi riportati nella città a causa del Covid-19. Alla luce di tale ricalcolo, il numero totale di morti a causa del virus sarebbe di 3.869, 1.290 in più rispetto alle rilevazioni precedenti.

Crescono anche i contagi, a quota 50.333 (+325). In un bollettino diramato nella notte italiana, da Wuhan fanno sapere che nella prima fase dell'epidemia il calcolo complessivo di decessi ed infezioni non aveva tenuto conto delle persone che avevano contratto il virus in casa. L'aumento del numero complessivo di decessi è invece legato alla mancata segnalazione da parte dei medici, che si sarebbero concentrati esclusivamente sulla cura dei pazienti e non sulla segnalazione delle morti.

Il Centro di Prevenzione e Controllo dell'Epidemia fa anche sapere che nelle prime settimane dell'emergenza alcune strutture non avevano comunicato tempestivamente i dati dei pazienti positivi e dei deceduti, mentre alcune cartelle cliniche erano errate o incomplete.

La Cina nella nota sottolinea che questo ricalcolo rientra nel senso di "responsabilità dei confronti della storia, delle persone e delle vittime" che guida il Governo centrale, il quale sta garantendo una "diffusione aperta e trasparente di informazioni e dati".

E' innegabile però che questo nuovo ricalcolo aprirà le porte ad ulteriori polemiche. Lo scorso Febbraio infatti la Cina aveva annunciato di aver cambiato sistema di conteggio.