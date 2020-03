Coronavirus: come attivare TIMVision gratis fino al 15 Aprile

Dopo avervi spiegato come ottenere 2 mesi gratis di Infinity, in questa notizia ci soffermiamo su un altro servizio che è stato donato a tutti gli italiani nell'ambito dell'iniziativa Solidarietà Digitale del Governo lanciata in concomitanza con la pandemia di Coronavirus.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, TIM ha regalato giga illimitati ed accesso gratis a TIMVision, ma come si riscatta quest'ultimo premio? Ve lo spieghiamo noi.

Come attivare TIMVision gratis

Collegarsi alla pagina web TIM Vision per l'Italia; Inserire nell'apposito campo la propria mail; Cliccare sul pulsante "Attiva".

A questo punto verrà restituito il messaggio in cui TIM invita a controllare la casella di posta, a cui sarà inviato un messaggio che confermerà l'avvenuta attivazione dell'account TIMVision. Nella stessa mail sarà presente anche la password per accedere al servizio, che potrà essere modificata dopo il primo accesso.

Coloro che hanno indicato un account già associato a TIMVision, o di tipo @alice.it o @tim.it, invece, troveranno la promozione attiva entro 24 ore senza alcuna mail di conferma.

L'offerta è valida sul territorio fino al 15 Aprile sul territorio nazionale. L'operatore telefonico sottolinea che sarà possibile registrare solo un dispositivo per volta.

Effettuando la richiesta quest'oggi, di fatto si otterrà un mese ed un giorno di accesso gratuito. Non male.