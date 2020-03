Coronavirus: come ricevere notizie e dati dall'OMS via Whatsapp

Facebook, al fine di prevenire la diffusione di fake news e bufale sul nuovo Coronavirus, ha annunciato di aver collaborato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per consentire ai propri utenti di ricevere tramite Whatsapp tutte le ultime notizie, verificate, sul proprio smartphone.

Accedere al servizio è molto semplice: basta cliccare su questo link da smartphone o PC ed inviare un messaggio di testo con scritto "hi". Una volta fatto questo, basterà scegliere che tipo di informazioni ricevere: l'OMS mette a disposizione un'ampia gamma di notizie, tra cui i dati sulla diffusione paese per paese, ma anche i consigli su come proteggersi dal virus e come riconoscere anche le bufale che purtroppo in queste ore stanno circolando sul web e sui social network. Si tratta di uno strumento potentissimo, che la società di Mark Zuckerberg ha messo a disposizione per proteggere i propri utenti dalla disinformazione. Nello screenshot in calce proponiamo un esempio di come si interagisce col bot.

Mark Zuckerberg ha annunciato la novità sul proprio profilo ufficiale Facebook, su cui ha scritto che "abbiamo collaborato con l'OMS ad un modo per consentire agli utenti di avere informazioni autorevoli sul Coronavirus direttamente su Whatsapp. Ci sono tante persone che avevano chiesto questo servizio già prima dell'annuncio ufficiale. Il link ha iniziato a circolare e quasi mezzo milione di persone si sono già iscritte al servizio".