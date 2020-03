Coronavirus, un comune ha chiesto agli operatori giga e minuti illimitati per i cittadini

Che internet sia diventato ancora più un bene essenziale durante l'emergenza Coronavirus è ormai cosa assodata, a causa del numero sempre più elevato di persone che quotidianamente lavorano da casa, ma anche degli studenti che seguono le lezioni in streaming. E proprio in questo contesto si aggiunge la richiesta arrivata da parte di un sindaco.

Come riportato da Mondomobileweb, Modesto Lamattina, sindaco del comune di Caggiano in provincia di Salerno che è stato dichiarato dalla Regione Campania zona rossa a causa della diffusione di Covid-19, in una lettera aperta inviata agli operatori telefonici del nostro paese ha chiesto giga e minuti gratis per tutti i cittadini.

Nel documento, pubblicato anche sulla pagina Facebook del comune, il Sindaco informa di aver “provveduto ad una richiesta ufficiale a tutti gli operatori di telefonia mobile nazionale per la concessione di giga gratuiti e minuti illimitati a tutti i cittadini residenti nel comune di Caggiano, per la durata dell’emergenza. Questo al fine di poter facilitare al meglio la necessità di smart working e di didattica a distanza”.

Nelle motivazioni si legge che il divieto di entrare ed uscire dal comune rende praticamente necessario l'utilizzo della connessione ad internet anche per lavorare, ecco perchè gli operatori dovrebbero garantire il servizio in quanto essenziale.

Al momento ancora non è arrivata alcuna risposta. Nella giornata di ieri TIM ha diffuso una serie di linee guida per evitare la congestione della rete.