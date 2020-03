Coronavirus, aveva creato una chat Whatsapp per aggirare i controlli: denunciata

L'ADNKronos lancia quest'oggi la notizia di una denuncia partita ai danni di una 31enne di Rimini che aveva creato un gruppo Whatsapp in cui pubblicava consigli su come aggirare i controlli delle Forze dell'Ordine che in questi giorni stanno pattugliando le strade per far rispettare le misure di quarantena imposte dal Governo.

Il gruppo era denominato "SuxeroiControLeForzeDell’ordine" ed includeva un'ampia gamma di consigli in cui la donna, già pregiudicata per altri reati, dispensava suggerimenti per consentire ad automobilisti e comuni cittadini di evitare i posti di blocco ed il posizionamento delle pattuglie di Polizia e Carabinieri.

In alcuni casi veniva inviata proprio la posizione delle volanti, ma era presente anche un vademecum comprensivo di tutte le scuse più realistiche per evitare sanzioni ed eludere il divieto di uscire di casa salvo che per stretta necessità.

La chat contava oltre 200 contatti, molti dei quali erano stati aggiunti al gruppo a loro insaputa. Sono stati proprio alcuni di questi a segnalare il tutto alla Polizia che ha proceduto all'identificazione dell'amministratrice, che è stata denunciata per "interruzione di pubblico servizio". La palla ora passa alla Procura di Rimini.

Non si tratta della prima volta che vicende di questo tipo finiscono al centro delle indagini: lo scorso novembre è scattata un'indagine ai danni di un gruppo Whatsapp in cui venivano segnalati autovelox e posti di blocco.