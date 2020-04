Il Coronavirus fa crescere del 20% il patrimonio del CEO di Amazon Jeff Bezos

L'aumento della domanda e degli acquisti online da parte degli utenti nel bel mezzo della pandemia di Coronavirus, ha portato ad un aumento del patrimonio netto del CEO di Amazon, Jeff Bezos. Negli ultimi quattro mesi, infatti, la fortuna dell'uomo più ricco del mondo è cresciuta del 20% a 138 miliardi di Dollari.

Come riportato da vari siti, si tratta di un aumento di 24 miliardi di Dollari rispetto alle precedenti rilevazioni, il tutto grazie alle quote di Amazon. Nonostante il divorzio da record dalla moglie MacKenzie dello scorso anno, infatti, Bezos continua a detenere l'11% dei titoli del negozio online, ecco perchè l'impennata della domanda ha portato ad una crescita del prezzo delle azioni che venerdì scorso hanno chiuso le contrattazioni con un +5,3%, raggiungendo il livello più alto degli ultimi tempi.

Secondo quanto riportato, nella classifica di Bloomberg dei miliardari, Bezos è uno dei pochi che ha riportato un aumento del patrimonio netto.

Amazon soprattutto negli Stati Uniti è stata al centro di non poche controversie per la gestione della pandemia e per le condizioni dei lavoratori.

In Italia Amazon ha bloccato la vendita di prodotti non essenziali, per dare la priorità a quelli di prima necessità. Alcuni rapporti pubblicati ad inizio settimana però parlavano di un ritorno alla normalità già entro fine settimana, sebbene al momento non siano arrivate conferme e smentite a riguardo.