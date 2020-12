Coronavirus, DCPM e congiunti: ecco cosa abbiamo cercato nel 2020 su Google

Il 2020 non è stato certo un anno da ricordare. La grave pandemia di Coronavirus ha letteralmente bloccato il mondo e confinato a casa milioni di persone. Il tutto si è anche riflesso sugli argomenti di tendenza del 2020 su Google Italia, che come di consueto ha pubblicato la pagina Un Anno di Ricerche 2020.

Tra le parole più cercate al primo posto troviamo Coronavirus, seguita da Elezioni USA, Classroom, Weschool e Nuovo DPCM.

Proprio legate alla pandemia, nella categoria "come fare..?" troviamo molte delle cose che soprattutto nel primo lockdown gli italiani hanno fatto in casa: il pane, le mascherine di comunità, il lievito di birra ed ovviamente la pizza, ma evidentemente in molti hanno anche cercato delle ricette su come fabbricare l'Amuchina in casa.

In "cosa significa..?" invece spiccano le parole pandemia, MES, DCPM, congiunti ed urbi et orbi.

Il 2020 si è però portato via tanti VIP e personaggi famosi: al primo posto nella classifica è presente Diego Armando Maradona che è morto di recente, seguito da Kobe Bryant che fu vittima ad inizio anno di un incidente in elicottero, Gigi Proietti, Ezio Bosso ed Ennio Morricone.

Tra le persone più cercate invece sono presenti Alex Zanardi, Silvia Romano, Donald Trump, Joe Biden e Giuseppe Conte.

Google, nelle condizioni sottolinea che "gli elenchi sono basati sui termini di ricerca per cui è stato rilevato il più alto picco quest'anno rispetto all'anno precedente".