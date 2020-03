Coronavirus e decreto dell'11 Marzo: cosa succede agli ordini online e di Amazon?

Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una nuova serie di misure per frenare la diffusione del Coronavirus in Italia. Contrariamente a quanto stabilito qualche giorno prima, infatti, è stata disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali ad eccezione di generi alimentari e farmacie.

Come fatto lo scorso 9 Marzo, siamo qui per rispondere alla domanda di tutti coloro che si chiedono se questo nuovo dcpm avrà un impatto sugli ordini effettuati online su piattaforme come Amazon.

Anche in questo caso, la risposta è no.

L'indicazione arriva direttamente dall'allegato 1 del decreto, contenente tutti i commercianti al dettaglio che sono autorizzati a continuare le loro attività. Nella lista sono presenti anche alcune categorie collegate al mercato dell'elettronica di consumo ed, appunto, l'online, tra cui:

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Il transito delle merci quindi continuerà ad essere garantito, ed infatti facendo un giro su Amazon non notiamo alcuna differenza nè in termini di stime della data di consegna, tanto meno è presente alcun tipo di alert.

Gli acquisti online quindi continuare ad essere effettuati.