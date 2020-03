Il Coronavirus è stato dichiarato ufficialmente una pandemia dall'OMS

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato, mercoledì 11 marzo 2020, la diffusione del nuovo coronavirus come una pandemia. Questo termine si basa sulla diffusione geografica di una malattia, sulla gravità dei sintomi che provoca e i suoi effetti sulla società. Il COVID-19, infatti, ha ammalato oltre 121.000 persone e ne ha ucciso oltre 4.300.

"L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità sia per i livelli allarmanti di inazione", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o noncuranza", continua Tedros. "È una parola che, se usata in modo improprio, può causare una paura irragionevole o un'accettazione ingiustificata della fine della lotta, causando sofferenze e morte inutili."

Secondo l'uomo tutti i paesi dovevano "raddoppiare" ed "essere più aggressivi" verso il loro approccio al contenimento della malattia e alla mitigazione della sua diffusione. Una pandemia è una caratterizzazione e un invito all'azione, non un motivo per arrendersi, afferma l'OMS. "Se questa fosse un'epidemia di influenza, ci saremmo aspettati di vedere una diffusa trasmissione della comunità in tutto il mondo e gli sforzi per rallentarla o contenerla non sarebbero fattibili", ha dichiarato Tedros la scorsa settimana. "Ma il contenimento di COVID-19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi."

"Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Corea per rallentare il virus e controllare le loro epidemie. Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come hanno fatto in Cina." Attualmente, diversi ricercatori di tutto il mondo stanno cercando una cura per il virus. Anche se la migliore misura preventiva contro il COVID-19 - per adesso - è un lavaggio accurato delle mani, evitando di uscire di casa.