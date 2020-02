Coronavirus, positivo un dipendente Google di Zurigo. La società limita i viaggi in Italia

Anche Google si trova a fronteggiare da vicino il nuovo Coronavirus. Confermata infatti la notizia che un dipendente del motore di ricerca che lavora nella sede di Zurigo è risultato positivo al tampone effettuato dalle autorità sanitarie. Il colosso del web ha affermato che l'interessato ha trascorso un breve periodo di tempo negli uffici.

A preoccupare però è il fatto che il dipendente sia stato a contatto con altri dipendenti in un momento in cui il virus era asintomatico. Ovviamente non è stata diffusa alcuna informazione sulla persona in questione, tanto meno sul suo stato di salute e sulle eventuali misure di quarantena per gli altri funzionari di Google.

Big G però ha affermato che, sulla base dei protocolli previsti dall'OMS e la autorità locali, sono stati rintracciati tutti i contatti del dipendente, a cui probabilmente saranno effettuati i tamponi.

Sulla scia di quanto fatto da varie nazioni, però, Google ha sconsigliato ai propri dipendenti di limitare il più possibile gli spostamenti nei prossimi giorni, soprattutto in Italia ed altri paesi interessati dall'epidemia.

L'ufficio di Zurigo, conta oltre 2.000 dipendenti, destinati a salire a 5.000 a seguito dell'espansione. A giudicare da quanto riportato, le operazioni al suo interno sono continuate normalmente e non è stato imposto alcuno stop.

Per tutte le informazioni sulla diffusione del Coronavirus vi rimandiamo alla mappa ufficiale.