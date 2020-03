Coronavirus, da domani Sky Arte in streaming gratuito per tutti

Dopo aver lanciato l'iniziativa #IoRestoACasa, Sky dà seguito alle iniziative a sostegno degli italiani che in questi giorni sono a casa in quarantena a causa delle misure messe in campo dal Governo Italiano per prevenire la diffusione del Coronavirus.

La pay tv ha annunciato che da domani, mercoledì 25 Marzo 2020, sul sito web arte.sky.it sarà possibile accedere 24 ore su 24 all'intera programmazione proposta da Sky Arte, che riproporrà tutto il meglio delle grandi produzioni sul patrimonio artistico e culturale del nostro paese.

Solitamente Sky Arte è visibile solo da coloro che dispongono dell'HD nell'abbonamento alle posizioni 120 e 400 della piattaforma.

In questa nuova veste online sarà proposto Sette Meraviglie, la serie che va alla scoperta dei grandi simboli dell’arte italiana, realizzata con le più moderne tecniche di ripresa; Musei, la produzione che permette di immergersi nei più importanti poli museali d'Italia e scoprire le ricchezze custodite all'interno, ma anche i grandi film d’arte di Sky che raccontano le vite e le arti di Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto. In lista saranno presenti anche Italie Invisibili, Italian Season, le esibizioni di Brunori Sas e Franco Battiato e le puntare di 33 Giri - Italian Masters.

Sky ha anche annunciato qualche giorno fa la sospensione delle utenze per i clienti business.