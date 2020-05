Coronavirus, Donald Trump: 'Ho iniziato a prendere l'idrossiclorochina'

Nel corso della conferenza stampa quotidiana tenuta alla Casa Bianca, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver iniziato ad assumere quotidianamente l'idrossiclorochina da una settimana e mezzo.

Il farmaco è al centro di un acceso dibattito, che ha coinvolto anche la Food and Drug Administration, che in un comunicato dello scorso aprile ha esortato le persone a non usare la clorochina e l'idrossiclorochino e per il trattamento del Covid-19 in quanto potrebbe arrecare problemi cardiaci.

Trump invece ha affermato di aver preso la decisione dopo il consulto con un medico della Casa Bianca, che gli ha poi somministrato la medicina. Nella sessione di q&a con i giornalisti, il Presidente ha spiegato di aver spinto in quanto aveva sentito "cose molto buone" sul farmaco e che tutti i tamponi per il Coronavirus che ha effettuato hanno dato esito negativo.

Solitamente l'idrossiclorochina viene utilizzata per il trattamento e la prevenzione di alcuni tipi di malaria, ma anche per l'artite reumatoide, il lupus ed altre malattie, e la sua efficacia contro Sars-CoV-2 non è stata ancora provata su larga sca.a

In precedenza anche il Presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aveva propagandato l'uso dell'idrossiclorochina come cura contro il Covid-19, ma Facebook ha immediatamente rimosso il suo post in quanto etichettato come "disinformazione".

Nel frattempo, nella giornata di ieri sono arrivati i primi risultati per il vaccino americano contro il Coronavirus, che sembrano aver dato esito positivo.