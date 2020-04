Coronavirus: due asteroidi saranno intitolati a Protezione Civile, medici ed infermieri

In questi giorni di emergenza sanitaria si sta parlando incessantemente dell'impegno e lo stress a cui sono sottoposti i medici ed operatori sanitari italiani, ma anche della Protezione Civile che stanno combattendo contro il Coronavirus. Da un gruppo di astrofili arriva l'idea di intitolare loro due asteroidi.

L'idea è del Gruppo Astrofili di Montelupo, e nello specifico della fondatrice Maura Tombelli ed il responsabile scientifico Fabrizio Bernardi, i quali vogliono onorare gli eroi in prima linea per fronteggiare la pandemia.

La richiesta è già stata inviata all'Unione Astronomica Internazionale (UAI), l'ente che tiene il registro dei corpi celesti scoperti.

Gli asteroidi scelti sono il numero 84119 e 98760, entrambi scoperti da Tombelli e Bernaldi durante il loro lavoro di osservazione: il primo si chiamerà "sanitari italiani" ed il secondo "protezione civile".

"L'asteroide 84119 rappresenta il sistema sanitario italiano e include medici, infermieri e tutte le persone che attraverso il loro coraggio, impegno, professionalità e generosità hanno avuto un ruolo cruciale durante l'emergenza Covid-19. Mentre l'asteroide 95760 rappresenta la protezione civile italiana, ente che dal 1992 si occupa della previsione, predizione e gestione degli eventi di emergenza e che ha giocato nuovamente un ruolo fondamentale in questo momento. La comunità astronomica tutta ci ha sostenuto in questa iniziativa, che vuole essere un eterno ringraziamento a persone ed enti di cui una volta di più abbiamo sperimentato l'importanza per la collettività" spiega Tombelli, la cui iniziativa è stata accolta calorosamente anche dal sindaco di Montelupo, Paolo Masetti.



Di recente sono state tante le iniziative benefiche a sostegno di sanitari e delle popolazione colpite dalla pandemia. Amazon ha donato 2 milioni di pasti al Banco Alimentare della Lombardia.