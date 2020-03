Coronavirus, ancora Elon Musk: 'Il tasso di mortalità è molto sovrastimato'

Sul proprio account Twitter, Elon Musk ha parlato del Coronavirus qualche ora fa, definendo "stupido" tutto il panico che si è creato intorno all'epidemia. Il CEO di SpaceX e Tesla, poco dopo ha spiegato le ragioni che l'hanno spinto ad inviare quel tweet che ha immediatamente fatto il giro del web.

In risposta ad un utente che gli ha dato ragione, Musk ha osservato che "la viralità del Covid-19 è sopravvalutata" a causa delle informazioni riguardanti il tempo d'incubazione. Musk ha anche osservato che "anche il tasso di mortalità è molto sovrastimato. Poichè ci sono pochi kit per effettuare i test, quelli che muoiono con sintomi respiratori vengono testati per il Coronavirus, mentre ciò non accade con quelli che presentano sintomi meno gravi. La diffusione di altri Coronavirus e di raffreddori tra la popolazione è molto più alta".

Parole che sicuramente faranno nuovamente discutere. Il matematico Nicholas Taleb nella giornata di ieri aveva duramente attaccato Musk per il suo tweet, ed aveva affermato che "dire che il panico per il Coronavirus è stupido, è altrettanto stupido".

Indipendentemente da ciò che pensa Musk, però, vi invitiamo a prendere tutte le precauzioni e seguire le raccomandazioni degli esperti: evitare luoghi affollati, lavarsi le mani più volte al giorno, tossire e starnutire nella piega del gomito in caso di mancanza di fazzoletti monouso, mantenere un metro di distanza da altre persone ed evitare abbracci, strette di mano e baci.