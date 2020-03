Coronavirus, Elon Musk: Tesla è pronta a produrre i respiratori

Tesla è pronta a fare la sua parte nell'emergenza Coronavirus negli USA. L'amministratore delegato della società, Elon Musk, ha annunciato che il produttore di veicoli elettrici è pronto a fare la propria parte qualora dovesse esserci una carenza di ventilatori e respiratori per le terapie intensiva.

In risposta alla domanda di un redattore di FiveThirtyeight, l'imprenditore sudafricano ha affermato che "siamo pronti a realizzare dei respiratori in caso di carenza". Poco dopo, il numero uno di SpaceX ha anche osservato che "i ventilatori non sono difficili da costruire, ma non possono essere prodotti all'istante".

Negli ultimi giorni negli Stati Uniti si è a lungo parlato del problema legato alle terapie intensive degli ospedali, ed il Sistema Sanitario si sta già adoperando per evitare una situazione come quella del Nord Italia, dove in alcuni ospedali le terapie intensive sono sature e si sta procedendo all'allestimento di altri ospedali da campo con ventilatori in grado di assistere i malati più gravi di Covid 19.

In passato Musk era finito al centro delle polemiche per aver affermato che il panico da Coronavirus è stupido, salvo poi tornare sui propri passi e precisare che probabilmente il tasso di mortalità è molto sovrastimato a causa dei pazienti asintomatici e coloro a cui non viene effettuato il tampone.