Coronavirus, Elon Musk su Twitter: 'tutto questo panico è stupido!'

Dopo il panico iniziale in Cina, il Coronavirus è arrivato anche in Europa (con l'Italia che è la nazione più colpita) e Stati Uniti. Negli ultimi giorni anche negli USA è stato registrato un aumento importante dei casi, e vari stati hanno dichiarato l'emergenza e messo in campo tutte le misure necessarie per contenerlo.

Evidentemente però, come accaduto nel nostro paese, anche negli States si è scatenata la psicosi tra i cittadini. Elon Musk, attraverso il proprio account ufficiale Twitter nella serata di ieri si è voluto scagliare proprio contro la fobia da Coronavirus, ed in un tweet inviato poco prima delle 22, ha affermato che "il panico per il Coronavirus è stupido".

Il tweet come sempre è stato accolto da reazioni contrastanti, ed alcuni si sono detti sorpresi per la reazione dell'amministratore delegato di una delle società più importanti della nazione, nonchè di una delle personalità di spicco della nazione.

Il settore della tecnologia però sta dando un grosso contributo: Alibaba ieri ha annunciato di aver pronto un test per il Covid-19 che basandosi su un sistema d'intelligenza artificiale. Sempre ieri è stato annunciato che Xiaomi ha donato una grande quantità di mascherine alla Protezione Civile Italiana, di tipo FFP3, ovvero la classe protettiva più elevata per gli operatori sanitari che entrano in contatto con i pazienti.