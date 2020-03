Coronavirus, il consiglio degli esperti: disinfettare gli smartphone ogni giorno

Dalla mezzanotte di oggi, 5 Marzo 2020, sono in vigore le nuove misure del Governo per frenare la diffusione del Coronavirus in Italia. Oltre alle norme ci sono anche i consigli sull'igiene personale: gli esperti hanno più volte sottolineato che è necessario lavare le mani più volte al giorno in quanto sono un veicolo di trasmissione importante.

Tuttavia, come osservato da molti, anche lo smartphone potrebbe esserlo, in quanto si tratta di un oggetto che utilizziamo continuamente durante le giornate e che sta praticamente sempre con noi.

Matteo Bassetti, direttore della clinica delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, nonchè presidente della Società Italiana terapia anti-infettiva, ha raccomandato agli utenti di disinfettare lo smartphone per ridurre il rischio di contagio.

"Gli smartphone possono essere un ricettacolo di tanti microrganismi, quindi anche del Coronavirus. Per questo è meglio pulirli ogni giorno per bene" ha affermato ad AdnKronos, a cui ha fatto un parallelismo con i chirurgi che prima di entrare in sala operatoria disinfettano i propri strumenti di lavoro.

Dello stesso avviso anche Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive dell'Università Tor Vergata di Roma, secondo cui "se si curano pazienti con germi multi-resistenti ci sono diverse precauzioni da prendere come usare i guanti, igienizzare le mani e non usare il telefono se si sono igienizzate le mani, affinché il dispositivo possa non essere contaminato".

Bassetti osserva che per disinfettare lo smartphone basta poco: è necessario utilizzare un detergente per vetri ed un panno umido, da passare sulla superficie del dispositivo. L'alcol denaturato non è un disifettante, ma un batteriostatico che "non uccide i germi, li essicca temporaneamente. Se si vuole si può usare l'alcol etilico al 70%, elimina completamente i germi e possiamo di nuovo usare il nostro cellulare senza problemi”.

