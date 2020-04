Coronavirus, l'esperto: concerti e festival solo da autunno 2021

Tra i settori maggiormente impattati dalla pandemia di Coronavirus c'è sicuramente quello della musica dal vivo. Molti artisti si sono già mossi ed hanno annullato i tour in programma per la prossima estate ma, secondo un esperto, per tornare a godere di un pò di musica dal vivo bisognerà aspettare ancora un pò.

In articolo pubblicato dal New York Times, il bioeticista e professore di gestione sanitaria Zeke Emanuel afferma di non avere idea di come i promoter che stanno riprogrammando eventi artistici e musicali per la fine dell'anno pensano di gestire il tutto.

Secondo Emanuel, infatti, per gli eventi che prevedono l'assembramento di persone (come conferenze, concerti ed eventi sportivi) bisognerà aspettare almeno l'autunno 2021. "Gli assembramenti più grandi saranno gli ultimi a tornare. Al più presto, realisticamente stiamo parlando di autunno 2021. Quando la gente dice che riprogrammerà una conferenza o una laurea ad ottobre 2020, non ho idea di come si possa pensare che sia una possibilità plausibile" ha affermato.

Per l'estate 2020 sono stati già annullati vari festival musicali, tra cui BTS Hyde park, Glastonbury e Governos Ball, ma qualora la previsione di Zeke Emanuel dovesse rivelarsi veritiera, è altamente probabile che salteranno anche gli appuntamenti del 2021. Chiaramente però il tutto sarà legato alla situazione economica mondiale.