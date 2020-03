Coronavirus, l'Esport raccoglie fondi: arriva la Charity Challenge di AK Informatica

AK Informatica ha annunciato che il 16 marzo 2020 si terrà una competizione per piloti virtuali che raccoglierà fondi per l'emergenza di questi giorni. Tra le aziende che aiuteranno a realizzare l'evento c'è anche Logitech.

Tutti i proventi dell'iniziativa andranno all'ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle strutture più colpite dall'emergenza di questi giorni. Insomma, l'iniziativa annunciata da AK Informatica e dalle alle altre aziende che hanno deciso di unire le forze è lodevole e va supportata il più possibile. Per tutti i dettagli del caso e per partecipare, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.

Vi ricordiamo che in Italia sono state lanciate molte raccolte fondi legate alle problematiche derivanti dal Coronavirus (COVID-19). Tra queste, segnaliamo l'iniziativa lanciata da Fedez e Chiara Ferragni (è ancora possibile donare, al momento in cui scriviamo ci si sta avvicinando al traguardo dei 4 milioni di euro). Per il resto, vi invitiamo a consultare la lista delle raccolte fondi realizzata da ilPost.

Visto che si sta parlando del Coronavirus, vi ricordiamo che è importante informarsi da fonti ufficiali. A tal proposito, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute e il portale della World Health Organization (in inglese). Vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla campagna #DistantiMaUniti.