Coronavirus, Facebook cancella tutti gli eventi fino a giugno 2021!

Il Coronavirus sta dando parecchi grattacapi anche alle aziende del mondo tech. Infatti, dopo aver annullato la conferenza F8, Facebook ha annunciato che tutti i suoi grandi eventi sono cancellati fino al mese di giugno del 2021.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e come scritto dal CEO Mark Zuckerberg su Facebook, tutti gli eventi fisici che prevedono più di 50 partecipanti sono stati cancellati. La scadenza di questo provvedimento è stata fissata a giugno 2021, quindi anche l'Oculus Connect di quest'anno e la prossima conferenza F8 sono ufficialmente annullati, perlomeno per quanto riguarda l'evento fisico.

Nel lungo post di Mark Zuckerberg, si legge: "Quando la società inizierà eventualmente a far ripartire le sue attività, questo processo dovrà essere lento e graduale, in modo da assicurarsi che le persone che tornano al lavoro possano farlo con tutte le sicurezze del caso e riducendo al minimo la possibilità di futuri focolai. [...] Abbiamo fatto sapere ai nostri dipendenti che anche quando potranno tornare al lavoro fisicamente, se ci sarà qualche motivo per cui sentono di non poter lavorare nei nostri uffici - perché sono in una posizione vulnerabile, perché con scuole e campi cancellati non possono assistere i bambini, o qualsiasi altra cosa - possono pianificare di lavorare da casa almeno durante l'estate".

Insomma, Facebook ha deciso di mettere in atto delle precauzioni importanti, in modo da garantire la sicurezza dei suoi dipendenti. Al momento in cui scriviamo, non sono state fornite ulteriori informazioni in merito a possibili "recuperi" di questi eventi con modalità online. Ci troviamo dinanzi a una situazione inedita ed è quindi difficile fare qualsiasi tipo di previsione.