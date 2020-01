Coronavirus: Facebook, Razer ed LG bloccano i viaggi dei dipendenti in Cina

Prime ripercussioni del nuovo Coronavirus sulla Silicon Valley. Facebook ed il produttore Razer infatti sono le prime aziende tecnologiche statunitensi a limitare i viaggi in Cina dei propri dipendenti, allo scopo di evitare la propagazione della malattia e possibili infezioni.

LG invece dalla Corea del Sud ha bandito totalmente qualsiasi visita al territorio cinese, almeno fin quando l'emergenza non sarà rientrata.

Il social network di Mark Zuckerberg ha annullato tutti i viaggi non essenziali dei dipendenti ed ha invitato coloro che di recente sono stati in Cina a lavorare da casa. Come osservato da Bloomberg, nonostante Facebook sia vietato in Cina, la società ha vari uffici nel paese e si affida a diversi fornitori per la produzione dei visori per la realtà virtuale.

Anche Razer ha confermato l'adozione di misure simili: "la nostra azienda ha già limitato i viaggi e consigliato ai dipendenti di lavorare da casa" ha affermato un produttore.

Amazon invece si sta attenendo alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ma ad oggi ancora non ha imposto alcuna restrizioni. HyperX di Kingston non ha rifiutato, mentre Apple, Google e Microsoft non hanno diffuso alcuna indicazione in merito.

Particolarmente importante sarà la reazione di Apple, dal momento che gli ultimi rapporti sostengono che il Coronavirus potrebbe mettere a rischio la produzione di iPhone.