Fastweb: tre mesi di DAZN gratis per chi si abbona a Fastweb Casa

Nuova promozione lanciata da Fastweb, per i nuovi abbonati. Da oggi è infatti possibile godere di un interessante bonus che sicuramente sarà accolto calorosamente dagli appassionati di calcio e sport, che in questi giorni sono costretti a restare a casa in base a quanto stabilito dal dcpm.

L'operatore telefonico ha infatti annunciato che da oggi, 9 Marzo 2020, coloro che sottoscriveranno l'offerta Fastweb Casa via ADSL o Fibra Ottica, otterranno l'accesso gratuito per tre mesi a DAZN, la piattaforma targata Perform che trasmette tre partite di Serie A a giornata ma anche altri sport e campionati esteri come LaLiga Spagnola.

Fastweb Casa ha un costo di 31,95 Euro al mese e permette di portare a casa navigazione illimitati via fibra ottica o ADSL e chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili. A ciò si aggiunge anche il servizio WOW Fi, WOW Space con storage illimitati, il modem WiFi FASTGate e l'assistenza MyFastweb. Il prezzo è bloccato per coloro che effettuano l'attivazione online entro il 10 Marzo, dopo di che passa a 40,95 Euro.

Nella giornata di ieri Mediaset ha annunciato che coloro che si iscriveranno per la prima volta potranno ottenere due mesi d'Infinity gratis. Oggi si aggiunge quest'altra promozione di Fastweb che sarà sicuramente apprezzata da tutti.