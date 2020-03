Coronavirus, da Fastweb un milione di giga a tutti i clienti!

Alla lunga lista di società che hanno deciso di prendere parte al progetto Solidarietà Digitale del Governo, lanciato in questo complicato momento che sta vivendo la nostra nazione, si aggiunge anche Fastweb.

L'operatore telefonico ha annunciato che dalla seconda metà di marzo saranno disponibili per tutti i clienti mobili 1 milione di gigabyte gratuiti da condividere, sino all'esaurimento del platfond. Una volta terminato tale limite, gli utenti continueranno ad utilizzare i dati inclusi nell'offerta.

L'attivazione, come avvenuto anche in altre circostanze, sarà completamente gratuita e, soprattutto, automatica. L'operatore telefonico provvederà ad abilitare l'opzione a tutti. Il platfond di dati a disposizione nel piano tariffario si fermerà e si inizierà ad utilizzare il traffico dati condiviso.

Nella giornata di ieri Iliad ha annunciato che regalerà 10 gigabyte di internet a tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'offerta Iliad Voce. In serata invece abbiamo pubblicato la guida che vi spiega come attivare i giga illimitati di TIM.

Sono tante le società che negli ultimi giorni hanno messo in campo varie iniziative a sostegno di tutti gli italiani che in questo periodo sono invitati a stare a casa per contenere il contagio da Coronavirus. Da qui anche la scelta di altri marchi di regalare servizi per favorire lo smart working.