Coronavirus ed i finti rimborsi via mail. L'Agenzia delle Entrate: 'è una truffa'

Purtroppo, anche quest'oggi dobbiamo segnalare un altro tentativo di sciacallaggio informatico da parte di malviventi informatici che stanno approfittando dell'emergenza sanitaria nel nostro paese per rubare i dati degli utenti e truffarli. Da qualche giorno sta circolando una mail che ha ad oggetto una "notifica per il rimborso fiscale 2019".

Ovviamente non corrisponde alla realtà, in quanto si tratta di una truffa che mira a rubare dati ed informazioni riservate.

L'Agenzia delle Entrate è immediatamente intervenuta sulla questione ed ha "segnalato la comunicazione alla Polizia postale e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone".

Viene inoltre ricordato che "non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile consultare la sezione “Come sono pagati i rimborsi” per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati”.

Nella giornata di ieri era stata la volta dei falsi buoni spesa che giravano su Whatsapp attraverso un'immagine su cui erano raffigurati i loghi delle principali catene del nostro paese.

La Polizia Postale in questi giorni sta pattugliando il web per scardinare sul nascere fenomeni come questi. Qualche giorno fa sono anche stati diffusi una serie di consigli per difendersi da truffe e malware.