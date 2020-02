Il Coronavirus frena le vendite di iPhone: gli analisti tagliano le stime

Il popolare analista del mondo Apple, Ming-Chi Kuo, ha ridotto le previsione di vendita per gli iPhone a causa del nuovo Coronavirus. Attualmente nel primo trimestre del 2020 sono state messe in preventivo tra 36 e 40 milioni di unità vendute a livello mondiale, il 10% in meno rispetto alle stime iniziali.

Secondo Kuo, l'epidemia di Coronavirus starebbe influenzando in maniera importante l'offerta di iPhone in Cina. Non si tratta certo di un fulmine a ciel sereno: la scorsa settimana alcuni rumor riferivano che l'epidemia potrebbe mettere a rischio la produzione di iPhone, ma la stessa Foxconn aveva provveduto a smentire il rumor bollandolo come non veritiero.

Tuttavia, nella nota di ricerca pubblicata per TF International Securities, finita tra le mani di MacRumors, Kuo ha aggiunto che a riportare il contraccolpo del Coronavirus non saranno solo le spedizioni di iPhone, ma tutto il mercato mobile. Nel periodo del Capodanno cinese, che è coinciso con il picco del virus, le vendite di smartphone sono diminuite del 50-60% su base annua, probabilmente a causa del calo di fiducia degli utenti.

Apple a ridosso del weekend ha annunciato la chiusura di tutti gli uffici e Store a causa del Coronavirus, fino al prossimo 9 Febbraio per evitare problemi di salute a dipendenti ed utenti.