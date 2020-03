Coronavirus, Google regala Hangouts Meet a scuole, università ed utenti G Suite

Cresce ulteriormente la lista delle iniziative che rientrano nel progetto di Solidarietà Digitale del Governo. Il sito web infatti si è aggiornato ed ora vede la partecipazione anche di Google.

Il colosso dei motori di ricerca ha infatti annunciato che gli abbonati G Suite avranno accesso gratuito alla funzionalità avanzata del servizio di videoconferenze Hangouts Meet fino al prossimo 1 Luglio. Tale regalo è rivolto ad università, scuole, associazioni no-profit ed in generale a tutti i clienti G Suite.

In questo modo sarà possibile effettuare videochiamate con un massimo di 250 partecipanti, lo streaming live fino a 100.000 utenti e di registrare e salvare meeting su Google Drive.

Un regalo preziosissimo per tutti gli studenti che in questi giorni di quarantena forzata sono costretti a seguire le lezioni da casa per non perdere il filo con il piano di studi. Il Ministero infatti al momento dell'annuncio della chiusura delle scuole ha più volte raccomandato a studenti e professori di adottare tutte le iniziative a distanza utilizzando anche le nuove tecnologie. Sono tante le notizie di ragazzi che si sono addirittura laureati via Skype negli ultimi giorni.

Come spiegato nell'annuncio ufficiale, si tratta di vantaggi previsti solo per gli utenti G Suite, ed l Governo ha predisposto una documentazione specifica per scuole ed università che permette di effettuare la registrazione e quindi accedere successivamente ai vantaggi.