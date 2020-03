Coronavirus, il Governo apre al tracciamento degli utenti tramite smartphone

Il Ministro per l'Innovazione Tecnologia e Digitalizzazione, il Ministero della Salute, l'ISS e l'OMS hanno aperto una consultazione pubblica per trovare le possibili soluzioni tecnologiche in grado di frenare la diffusione da Coronavirus in Italia. Si tratta di un'importante apertura nei confronti del così detto "modello Coreano".

Il ministro Pisano spiega che l'obiettivo è "individuare, nei prossimi 3 giorni, le migliori soluzioni digitali disponibili sul mercato per app di telemedicina e strumenti di analisi dati, e coordinare a livello nazionale l'analisi, l'adozione, lo sviluppo e l'utilizzo di queste soluzioni per il monitoraggio e contrasto alla diffusione del Covid-19".

Secondo quanto emerso, il Governo e le autorità preposte sarebbero alla ricerca di un'applicazione in grado di tracciare gli spostamenti delle persone, con conseguente segnalazione dei luoghi frequentati da coloro che sono risultati positivi ai tamponi per il Covid-19. In questo modo, secondo gli esperti, sarà più facile risalire ai cittadini con i quali si è stati in contatto, e quindi ricostruire la catena di contagio in maniera più efficace per isolare le persone e frenare la diffusione del virus.

A riguardo, il presidente dell'ISS Silvio Brusaferro ha affermato che "le tecnologie che sono allo studio del governo serviranno per tracciare i malati di coronavirus ma anche per assistere chi è in isolamento domiciliare", ma ha sottolineato che le eventuali applicazioni devono essere studiate e contestualizzate in un paese come il nostro, e devono "coniugare i valori di cui siamo orgogliosi". I tempi quindi potrebbero non essere brevi, come sperato.

Nella giornata di ieri abbiamo riportato le dichiarazioni di una dottoressa dell'OMS, secondo cui il metodo di Singapore potrebbe essere esportato anche altrove.

La Lombardia ha iniziato ad utilizzare sistemi di tracciamento utilizzando le celle telefoniche, ed ottenendo dati anonimi.